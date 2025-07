Amnistie pour les chèques sans provision : l’expert Mohamed Nekhili met en garde contre une mesure injustifiée

Lors de son intervention, lundi 21 juillet 2025, sur les ondes d’Express FM, l’expert en droit bancaire Mohamed Nekhili a vivement critiqué la proposition de loi examinée en séance plénière à l’Assemblée des représentants du peuple, visant à accorder une amnistie pour le délit d’émission de chèques sans provision.

Selon lui, cette proposition arrive de manière inattendue, alors même qu’une loi adoptée le 2 août 2024 (n°41/2024) avait déjà réformé en profondeur les dispositions relatives aux chèques impayés. « Le texte de 2024 est encore tout récent, complexe et n’a même pas encore été pleinement assimilé par les acteurs concernés. Et voilà qu’on propose une nouvelle loi par-dessus », a-t-il déclaré.

Au micro de Myriam Belkadhi, Mohamed Nekhili rappelle que la réforme de 2024 offrait déjà aux débiteurs une solution sous forme d’engagement unilatéral, leur permettant de s’engager à rembourser sur une période pouvant aller jusqu’à trois ans, avec des modalités très souples : 10 % du montant du chèque à verser immédiatement, et le reste étalé sur trois ans, ou 20 % d’avance, puis le solde sur deux ans.

« Cette régularisation se fait sans l’accord du bénéficiaire du chèque, ce qui est déjà discutable », a souligné l’expert, ajoutant que les créanciers, entreprises ou particuliers, sont les grands oubliés de cette proposition d’amnistie. « Où est leur intérêt ? Ils attendent toujours d’être remboursés, et cette amnistie ne ferait que les en priver définitivement. »

Mohamed Nekhili a aussi mis en lumière un autre point problématique : l’élargissement de l’amnistie aux personnes ayant fait opposition aux chèques en dehors des cas prévus par la loi, comme le vol, la perte ou la faillite du porteur. Une pratique assimilée à une forme de fraude, qui pourrait désormais être absoute.

« En somme, on blanchit les fraudeurs, tandis que les bénéficiaires des chèques se retrouvent sans recours réel, surtout si les débiteurs sont insolvables », a-t-il déploré.

Interrogé sur les conséquences économiques de l’adoption de cette loi, Mohamed Nekhili a mis en garde contre l’impact d’une telle mesure sur la confiance dans les transactions commerciales. « Déjà, les engagements unilatéraux fragilisent la sécurité des relations contractuelles. Si on ajoute une amnistie, on décourage encore plus les créanciers de faire confiance au système. »

En conclusion, l’expert estime que ce projet de loi n’a ni utilité juridique, ni pertinence économique, soulignant que « s’il fallait envisager une amnistie, cela aurait dû être fait avant la promulgation de la réforme d’août 2024, et non après ».

Alors que rien ne pressait, l’Assemblée des représentants du peuple a inscrit en urgence à l’ordre du jour une proposition de loi d’amnistie générale pour les émetteurs de chèques sans provision, examinée ce lundi en séance plénière.

Cette décision a suscité l’incompréhension. Elle efface, en effet, les sanctions pénales sans exiger le remboursement des créanciers. Elle intervient alors qu’une réforme récente (loi n°41 de 2024) avait déjà permis à 90 % des débiteurs de régulariser leur situation.

Selon les observateurs, le projet de loi bénéficie surtout aux fraudeurs persistants, souvent responsables de préjudices graves à des commerçants, artisans et fournisseurs.

M.B.Z