Station de la Manouba : feu maîtrisé, pas de coupure d’eau totale selon Abdelhamid Mnaja

Imprimer

Un incendie s’est déclaré lundi 21 juillet 2025 au niveau du transformateur haute tension de la deuxième station de pompage des eaux brutes, située derrière le complexe sportif de la Manouba et appartenant à la Société d’exploitation du canal et des conduites d’eau du Nord.

Hamadi Hbaieb, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, a assuré que le feu avait été totalement maîtrisé grâce à une intervention rapide et efficace des équipes de la protection civile et des services de sécurité. Il a également souligné, dans une déclaration à la TAP, que les autorités veillaient à maintenir un approvisionnement régulier en eau potable dans la région du Grand Tunis et à éviter toute perturbation majeure.

Le PDG de la Sonede, Abdelhamid Mnaja, a précisé pour sa part que l’incendie avait endommagé le transformateur principal de la station. Toutefois, un second transformateur haute tension, épargné par le feu grâce à l’intervention des pompiers, a été mis en service afin d’assurer la continuité du pompage des eaux vers la station de traitement. Une autre station de pompage prendra également le relais pour garantir un approvisionnement stable. Il a tenu à assurer que la distribution de l’eau potable ne sera pas totalement interrompue, mais que des perturbations seront enregistrées dans certaines régions.

Afin de sécuriser l’intervention, l’électricité a été immédiatement coupée par la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) à La Manouba. Des vérifications sont en cours pour s’assurer que le reste du système n’a pas été endommagé.

L’incendie, dont les causes restent inconnues, s’est déclaré aux alentours de 10 heures du matin. Selon Hamadi Hbaieb, la hausse des températures pourrait être à l’origine du sinistre, mais une enquête est en cours pour déterminer précisément les causes de l’incident.

M.B.Z