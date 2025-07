Hammamet privée d’eau et d’électricité en plein été : Yassine Mami s’insurge

Le député de la circonscription de Hammamet, Yassine Mami, a de nouveau poussé un coup de gueule face aux coupures répétées d’électricité et d’eau potable à Hammamet.

« Si l'État n'est pas en mesure d'assurer l'électricité et l'eau dans la ville touristique de Hammamet en plein été, que peut-il assurer ?

Coupures d'électricité fréquentes et coupures d'eau répétées à Hammamet ! Dans une ville qui accueille des milliers de visiteurs chaque jour, en haute saison ! », a-t-il souligné dans un post Facebook publié dimanche soir, 20 juillet 2025.

Et de préciser que « la réponse officielle à ces coupures est un "dysfonctionnement technique", une "panne technique", "nos équipes sont en train de réparer"... Ces réponses fonctionnent-elles encore face aux dégâts causés aux citoyens ? Avec des maisons, cafés, restaurants, hôtels, magasins, sans électricité pendant des heures ! »

L’élu a profité de l’occasion pour s’interroger sur le plan d’urgence et les préparatifs à la saison touristique, ainsi que sur l’évaluation de l’infrastructure.

Et d’estimer : « Nous payons aujourd'hui le prix d'années de rafistolage, d'improvisation et d'indifférence !

Le problème n'est pas technique, il est de gouvernance !

Pas de maintenance préventive

Pas d'anticipation

Pas de préparation aux situations d'urgence

Il n'y a même pas de communication avec les citoyens ni d'information préalable ».

Yassine Mami pense que « ce qu'il faut, c'est planifier et anticiper les crises ainsi qu’activer de véritables plans d'urgence, avec des équipes d'intervention équipées ».

Pour lui, « ce qui se passe aujourd'hui est une petite image de la crise générale de gouvernance dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de la planification et du respect des citoyens ».

Une semaine auparavant, l’élu avait poussé un coup de gueule face aux rumeurs concernant de forts courants marins et à la psychose qui s’en est suivie, notamment après la médiatisation de plusieurs cas de noyade. Des rumeurs qui avaient vidé les plages de Hammamet et impacté les activités touristiques de la région.

I.N.