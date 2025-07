Un gâteau derrière les barreaux : le message du frère de Mossâab Gharbi après un an de prison sans procès

Ashraf Hamady Gharbi, frère du détenu Mossâab Gharbi, a publié ce mardi 15 juillet 2025, à l’occasion du premier anniversaire de l’emprisonnement de son frère, un message particulièrement émouvant.

Dans un post Facebook, Ashraf Hamady Gharbi écrit : « Une année entière que tu es derrière les barreaux, une année d’attente dans une cellule silencieuse et étouffante, sous une chaleur suffocante, sans accusation, sans procès, sans même la chance de te justifier devant un juge ou une patrie indifférente. »

Il déplore que son frère ait « fêté », la veille, cette première année de détention qu’il juge injuste, en achetant un gâteau et en le partageant avec ses codétenus.

« Et moi… ici, loin, hors du pays, je ne t’ai pas vu depuis longtemps. Je n’ai même pas pu toucher tes mains, plonger mon regard dans le tien, ou entendre ta voix me murmurer que tu vas bien », poursuit-il.

Ashraf Hamady Gharbi évoque ensuite la douleur ressentie par la famille, les peines qu’elle partage avec son fils, et sa présence constante dans leurs rêves. « Ils disent que la prison brise les hommes… mais toi, tu ne t’es pas brisé », affirme-t-il, soulignant la force morale de son frère, armé, selon lui, de résistance, de fierté et de dignité face à l’absence de justice.

Il dénonce également l’écoulement d’une année entière sans procès : « Un an que tu vis dans le vide… en attendant un procès qui ne vient pas, une justice égarée entre des dossiers et des portes closes. » Il insiste sur le fait que la liberté de son frère est désormais une cause partagée par toute la famille.

« Mon frère… Ils peuvent emprisonner ton corps, bâillonner ta voix, mais ils ne pourront jamais tuer ton âme ni ton rêve. La liberté viendra, même si elle tarde, même si nous sommes épuisés d’attendre. Nous resterons debout, ton image au cœur, et nous répéterons que l’injustice ne dure jamais… et que la liberté est un droit qui ne se marchande pas », conclut-il.

Il convient de rappeler que Mossâab Gharbi a tenté de se suicider le 3 avril 2025 dans sa cellule à la prison civile d’Oudhna. Il a été arrêté en juillet 2024 aux côtés d’Ajmi Lourimi et Mohamed Ghannoudi, lors d’un contrôle d'identité à Borj Amri, dans le gouvernorat de La Manouba. Il est poursuivi en vertu de l’article 18 de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent.

H.K