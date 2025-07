Réforme de l’éducation : les cours particuliers au cœur des inégalités selon Nizar Ben Salah

Le secrétaire général de la Fédération de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Nizar Ben Salah, a dénoncé, mardi 15 juillet 2025, l’existence d’un système éducatif à deux vitesses en Tunisie et souligné que toute réforme sérieuse doit commencer par traiter les causes profondes de cette inégalité ainsi que le recours aux cours particuliers.

Dans un post publié sur son compte Facebook, M. Ben Salah a expliqué que le fait que deux types de collèges et de lycées coexistent dans le système éducatif tunisien, en faisant notamment référence aux collèges et lycées pilotes, n’est qu’une reconnaissance par l’État de l’existence de deux systèmes éducatifs fonctionnant à des vitesses différentes.

Le secrétaire général de la Fédération a ensuite précisé que ce système à deux vitesses prouve soit l’incapacité de l’État à assurer une éducation publique de qualité à toute la population, soit un manque de volonté pour garantir ce modèle. Il est également revenu sur les cours particuliers et leurs répercussions, les qualifiant de poison affectant le système éducatif public.

Nizar Ben Salah a enfin indiqué que les cours particuliers constituent le point de départ de toute réforme sérieuse dédiée au système éducatif.

H.K