De sa prison, Ridha Belhaj rappelle que “rien n’est éternel”

L’avocat Abdorahman Hassen Chouchane a rendu visite, lundi 14 juillet 2025, au prisonnier politique Ridha Belhaj, détenu à la prison de Siliana. Il a partagé un message empreint de solidarité et d’ironie amère, soulignant la résilience de l’ancien haut responsable et avocat connu pour ses positions critiques à l’égard du régime.

« Je rapporte à tous les amis et collègues les salutations de notre confrère, frère et ami Ridha Belhaj, que j’ai visité aujourd’hui dans son lieu de détention. Je l’ai trouvé debout, fidèle à ses principes, engagé, suivant l’actualité et attendant les élections des structures nationales de l’ordre des avocats, dans l’espoir que ses collègues se soulèveront face à ceux qui ont pactisé avec le régime et trahi la profession », a écrit Me Chouchane.

Dans un ton mi-sérieux, mi-sarcastique, Ridha Belhaj a raconté un épisode révélateur de l’atmosphère carcérale. Lors de la finale de la Coupe du monde des clubs, qui coïncidait avec le journal télévisé de 20 heures, il a averti les détenus du risque encouru à ne pas regarder les informations, après qu’un prisonnier de Gafsa a été condamné à six mois de prison pour « outrage au président de la République ». Réponse unanime des co-détenus, selon ses dires : « L’activité présidentielle ne nous concerne en rien ».

À travers ce récit, l’avocat appelle ses confrères à ne pas céder à la peur ni à l’oubli : « Le message de Me Ridha Belhaj est aussi le mien : rien n’est éternel, l’injustice a ses instants, mais le droit a ses moments de gloire. Ne reniez ni vos principes ni vos amis dans l’épreuve, par peur ou par lâcheté. Demain n’est pas loin, et c’est dans les épreuves que les hommes révèlent leur véritable stature ».

Ridha Belhaj fait partie des figures politiques détenues dans le cadre de l’affaire dite de « complot contre la sûreté de l’État », dénoncée par de nombreuses organisations comme une procédure arbitraire et motivée politiquement.

R.B.H