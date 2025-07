Seulement seize mariages célébrés en Tunisie depuis le 1er mai : info ou intox ?

Imprimer

Des publications virales circulant sur Facebook depuis début juillet affirment qu’à peine seize contrats de mariage auraient été enregistrés dans toute la Tunisie entre le 1er mai et le 12 juillet 2025. Selon ces posts, l'information viendrait d’un officier de l’état civil. D'autres pages avancent même un chiffre légèrement plus élevé : 34 mariages pendant cette période à l’échelle nationale.

Mais ces chiffres, largement relayés et commentés, ne tiennent pas face à la réalité. D'abord, la Tunisie compte 24 gouvernorats et des centaines de municipalités, chacune possédant un bureau d’état civil habilité à célébrer les mariages. Même en imaginant une répartition extrêmement faible, le chiffre de seize contrats au niveau national en plus de deux mois est irréaliste.

Ensuite, les différentes publications avancent des chiffres contradictoires (16 ou 34) sans jamais citer de source officielle, ce qui rend leur crédibilité douteuse. À titre d’exemple, la municipalité de Tunis, qui couvre une population estimée à plus de 630.000 habitants, nous a confirmé que le nombre de mariages enregistrés depuis le 1er mai dépasse déjà les seize contrats.

Un responsable nous indique : « Rien que dans nos bureaux centraux, nous enregistrons plusieurs contrats chaque semaine. Le chiffre annoncé sur les réseaux sociaux est infondé et ne reflète pas la réalité. »

Aucun rapport n’a été publié allant dans le sens des publications relayées sur les réseaux sociaux. En l’absence de source officielle et face à des témoignages municipaux contraires, ces chiffres s’apparentent davantage à une intox qu’à une information vérifiée.

Ce genre de fausse information s’inscrit dans une tendance alarmiste plus large, souvent utilisée pour alimenter des récits de déclin ou de crise sociale, notamment autour de la jeunesse et du mariage.

R.A