Jusqu’à 44°C attendus ce dimanche dans le sud-ouest

Imprimer

Après une matinée globalement ensoleillée sur l’ensemble du territoire, des cellules orageuses isolées devraient se former cet après-midi sur les régions occidentales du nord, accompagnées de pluies éparses.

Dans un communiqué publié ce dimanche 13 juillet 2025, l’Institut national de météorologie (INM) précise que le vent soufflera du secteur sud, modéré à relativement fort sur les côtes est et le sud, et plus faible sur les autres régions.

La mer sera agitée dans le golfe de Tunis, et passera d’agitée à localement très agitée dans le golfe de Hammamet, ainsi que sur les autres côtes.

Les températures maximales connaîtront une légère hausse. Elles oscilleront entre 30 et 35°C sur les régions côtières du nord, et grimperont entre 36 et 42°C ailleurs. Un pic de 44°C est attendu dans le sud-ouest, accompagné localement de vents chauds (chergui).

R.B.H