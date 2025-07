Alerte météo : fortes pluies et grêle prévues dans plusieurs régions tunisiennes

Des cellules orageuses accompagnées de pluies sont attendues, dans l’après-midi du samedi 12 juillet 2025, dans les régions ouest du nord et du centre du pays, avant de concerner progressivement les régions de l’est.

Les pluies seront intenses, avec localement des chutes de grêle, notamment dans les gouvernorats de Kasserine, du Kef, de Siliana, de Zaghouan et de Kairouan.

C’est ce qu’a annoncé l’Institut national de la météorologie (INM) dans un communiqué publié le jour même. Selon cette alerte météo, les quantités de pluie prévues varieront entre vingt et quarante millimètres. La vitesse du vent augmentera dans le sud-ouest, pouvant atteindre les 80 km/h.

Par ailleurs, l’INM prévoit, dans son bulletin quotidien, que les températures maximales varieront entre 32 et 36 degrés Celsius dans les régions côtières et sur les hauteurs, et entre 37 et 42 degrés dans le reste du pays.

I.N.