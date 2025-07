Plan 2026-2030 : plus de 35.000 projets issus des régions

Un Conseil ministériel, présidé ce mercredi 9 juillet 2025 par la cheffe du gouvernement Sarra Zaâfrani Zanzri, a été consacré à l’avancement du plan de développement 2026-2030, indique un communiqué publié ce soir par la Kasbah.

À cette occasion, la cheffe du gouvernement a salué la participation active des différentes parties prenantes dans l’élaboration de ce plan stratégique. Elle a souligné que, pour la première fois, une démarche ascendante a été adoptée : les besoins sont exprimés au niveau local, puis consolidés aux échelons régional et national. Ce mode de gouvernance vise à mieux répondre aux attentes réelles des citoyens, en rompant avec les anciennes pratiques centralisées.

Le gouvernement entend ainsi encourager l’intégration économique et sociale des régions, créer un environnement favorable à l’investissement et promouvoir une véritable justice territoriale, toujours selon le communiqué de la Kasbah.

Selon les chiffres présentés, plus de 35.000 projets ont été proposés par les conseils locaux dans le cadre de ce processus, dont la grande majorité — plus de 90% — répondent à des besoins strictement locaux. Ce travail de concertation a mobilisé des milliers de réunions au sein des différentes structures décentralisées du pays.

En conclusion, le Conseil a recommandé d’élaborer le budget économique et le projet de loi de finances 2026 en s’appuyant sur les priorités définies par les conseils locaux, régionaux et des régions, tout en tenant compte de la faisabilité des projets, des ressources disponibles et de l’objectif d’équité territoriale.

S.H