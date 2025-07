Incendie maîtrisé à Béja : cinq hectares de cultures céréalières ravagés

Les équipes de la protection civile de Béja sont parvenues, dans l’après-midi du mercredi 9 juillet 2025, à maîtriser un incendie qui s’est déclaré dans la région d’El Goussa, dans la délégation de Amdoun. Le feu a ravagé environ cinq hectares de cultures céréalières, dont un hectare de blé et quatre hectares de chaume, selon une source au sein de la protection civile de Béja.

La même source a indiqué, dans une déclaration à la Tap, que l’incendie aurait vraisemblablement été causé par une étincelle provenant d’une moissonneuse, précisant que les opérations de refroidissement sont actuellement en cours.

Le président de l’Union régionale de l’agriculture de Béja, Chokri Dejbi, avait indiqué, en juin dernier, que les incendies survenus dans la région ont détruit 120 hectares de cultures céréalières sur un total de 155 hectares touchés.

Le responsable avait attribué la majorité de ces sinistres, soit près de 70 %, au mauvais état des moissonneuses-batteuses. Le gouvernorat de Béja en compte 465, dont 60 % sont jugées en état moyen ou médiocre, avait-il précisé.

L’Utap a lancé un appel aux agriculteurs, les invitant à labourer leurs terres et à diviser les grandes parcelles en surfaces plus petites. Cette mesure permettrait de limiter la propagation rapide des flammes et de mieux maîtriser les incendies en cas d’alerte.

M.B.Z