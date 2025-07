Vents forts et mer agitée : vigilance sur les côtes tunisiennes ce 9 juillet

L’Institut national de la météorologie (INM) a publié, ce mercredi 9 juillet 2025, un bulletin météorologique spécial annonçant des vents forts sur plusieurs zones maritimes. Cet avis précise que des conditions climatiques agitées allaient affecter notamment le golfe de Tunis et la façade est du pays.

Selon les données communiquées, le bulletin est entré en vigueur à partir de midi (heure universelle) le mercredi 9 juillet et devait rester valable jusqu’à minuit. Durant cette période, des vents de secteur nord ont soufflé avec une intensité de force 7 sur l’échelle de Beaufort, soit entre 28 et 33 nœuds. L’INM a précisé que ces vents allaient progressivement s’atténuer en fin de journée sur le golfe de Tunis.

L’INM a attribué également cette activité venteuse à la présence de deux zones de basse pression atmosphérique : l’une située sur la Sicile avec une pression de 1012 hPa, et l’autre sur le centre de la Libye affichant une pression légèrement inférieure, de 1010 hPa. Cette configuration a favorisé une circulation d’air instable, provoquant les rafales signalées dans les zones concernées.

À travers cet avis, l’INM a invité les usagers de la mer, notamment les pêcheurs et les navigateurs, à la plus grande prudence durant toute la période d’alerte, en raison du risque de fortes vagues et de perturbations en mer.

Par ailleurs, la Protection civile a appelé les citoyens à ne pas se baigner ce mercredi en mer, en raison des vents forts. Elle a indiqué que ces vents peuvent créer des courants marins dangereux et des vagues hautes, mettant la vie des baigneurs en danger.

Dans un message publié sur la page Facebook de son porte-parole, la Protection civile a conseillé aux citoyens de surveiller les drapeaux de signalisation sur les plages (le drapeau rouge signifiant l’interdiction de baignade) et de suivre les alertes émises par la Protection civile ou les autorités compétentes.

H.K