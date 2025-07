AmCham : des négociations en cours pour ramener les taxes douanières américaines à 10 %

Imprimer

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-américaine (AmCham Tunisia), Marouen Ben Jemaa, est intervenu, mardi 8 juillet 2025, sur les ondes de Mosaïque FM afin de revenir sur la décision d’instaurer un nouveau taux de 25 % de taxes douanières, prise par Donald Trump.

Intervenant dans l’émission Midi Mag+, M. Ben Jemaa a précisé que des négociations sont actuellement en cours entre les deux États pour revoir cette décision. Il a également expliqué que l’AmCham, ainsi que les autorités tunisiennes, se sont fixé pour objectif de ramener le taux des taxes douanières à 10 % d’ici le 31 juillet prochain.

Le président de l’AmCham a également souligné que le discours direct de Donald Trump facilite les négociations, dans la mesure où ses intentions sont claires dès le départ.

Répondant à une question de l’animateur Naoufel Ouertani, relative aux répercussions de cette hausse de 15 % sur les importations tunisiennes, M. Ben Jemaa a estimé que le maintien de ce taux (25 %) reste peu probable. Toutefois, si cette hypothèse venait à se concrétiser, les exportateurs tunisiens seraient impactés, mais ils ne quitteraient pas pour autant le marché américain. D’où la nécessité de s’adapter et d’accepter une réduction de leurs marges bénéficiaires.

« Les exportateurs sont indépendants dans leurs décisions, et nous sommes présents sur le marché américain depuis plus de 25 ans ! », a-t-il affirmé. Il a poursuivi : « Personne ne peut imposer quoi que ce soit à la Tunisie. Notre souveraineté est intouchable. Et, au final, les choses reprendront leur cours naturel, après le temps nécessaire. »

Enfin, Marouen Ben Jemaa s’est voulu rassurant quant à l’avenir des exportations tunisiennes vers les États-Unis. Il a souligné que les produits que la Tunisie exporte, essentiellement l’huile d’olive et les dattes, restent très recherchés par le consommateur américain, en raison de leur excellente qualité.

Cette déclaration intervient à la suite de la décision de Donald Trump d’augmenter les taux douaniers sur les exportations tunisiennes vers le marché américain. Dans une lettre adressée au président de la République, Kaïs Saïed, Donald Trump a indiqué que les États-Unis pourraient revoir les niveaux des nouveaux droits de douane le 1er août 2025.

H.K