Un député attaque Mechket Slama Khaldi : riez gratuitement, madame la ministre !

Le député de la circonscription El Guettar - Belkhir – Sned, Nouri Jridi, a déploré l’attitude du ministère des Finances ainsi que celle de la ministre Mechket Slama Khaldi lors de la plénière du mardi 8 juillet 2025.

Dans une intervention prononcée lors de cette plénière, consacrée au projet de clôture du budget de l’État pour l’année 2021, Nouri Jridi a dénoncé la défaillance du système de contrôle et de surveillance.

« L’amélioration de la fiscalité ou la lutte contre l’évasion fiscale ? Des slogans ! Plusieurs personnes et entreprises ne paient pas leurs impôts… Pour assurer des recettes fiscales, l’État doit renforcer le contrôle. Mais ce contrôle, lui aussi, doit être contrôlé. Et celui qui surveille le contrôle doit, lui aussi, être surveillé…

Malheureusement, en Tunisie, dès qu’un contrôle est envisagé, les téléphones se mettent à sonner et l’on annonce l’arrivée de la brigade économique… Celui qui est censé la protéger en est souvent le voleur ! La digitalisation de l’administration devrait permettre à l’État de mieux contrôler et collecter l’impôt…

Mais il y a des résistances. Certains s’opposent à cette digitalisation ! Soyez francs avec le peuple. Élargir la base fiscale et intégrer le marché parallèle ? Une farce ! Soyez honnêtes avec le peuple. Dites-lui que vous êtes incapables d’intégrer le marché parallèle…

Encourager l’investissement local ? Oui, à travers 1 780 formulaires et documents… Riez, Madame la ministre… Sans payer ! C’est ce qu’on appelle de l’humour noir… Riez gratuitement, Madame la ministre des Finances !

Créer des zones industrielles et de libre-échange ? Je vais vous parler de celle de Sned : créée il y a treize ans, on n’y entend que le hululement des hiboux… Celle de Belkhir ? Elle a un mur semblable à celui de Kairouan…

Développer les secteurs productifs, comme le tourisme écologique ? Des slogans ! Une farce !

Soutenir le produit tunisien ? Des slogans ! Une farce ! Contrôler les importations anarchiques qui nuisent à l’économie nationale ? Des scandales ! Des slogans ! Une farce ! Exploiter les richesses nationales ? Le gaz, les phosphates, l’énergie solaire ? Ah pardon, nous n’avons pas de richesses nationales ! Vingt-quatre entreprises d’exploration pétrolière, mais pas de pétrole…

Nous manquons d’agents de contrôle fiscal… Et pour imposer l’impôt à certains secteurs, cela fait quarante ou cinquante ans que vous nous jetez de la poudre aux yeux. Les médecins, les avocats, et quelques autres professions libérales ! Est-il normal qu’une personne qui gagne cinq ou six mille dinars par jour ne paie que 490 ou 500 dinars d’impôts par an ? Et le dossier des biens confisqués ? Il a même coûté son poste à une ancienne ministre ».

Nouri Jridi a fustigé l’absence de véritables réformes, estimant que le gouvernement se contentait de répéter des slogans. Selon lui, sans volonté politique, il ne peut y avoir de réforme. Rappelant qu’il avait voté contre le budget de 2025, le député a appelé ses collègues à refuser d’adopter celui de 2026 si aucune mesure concrète n’est prise d’ici la fin de l’année.

S.G