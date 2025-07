Ahmed Rejeb : éradiquer la rage couterait à la Tunisie seulement 500.000 dinars

Le président de l'Ordre des médecins vétérinaires de Tunisie, Ahmed Rejeb, a mis l'accent sur l'importance de la coexistence entre les humains et les animaux dans un environnement sain. Il a indiqué qu’un cas de décès lié à la rage a été enregistré en 2025.

« L’environnement qui n’est pas sain est la cause de la prolifération des chiens et chats errants et des insectes venimeux... Éviter les animaux errants dépend de la propreté de l’environnement... Il s’agit d’une responsabilité collective », a-t-il ajouté le 8 juillet 2025 au micro de Jawhara FM.

S’exprimant durant Sbeh El Ward de Hatem Ben Amara, Ahmed Rejeb a indiqué que les meutes de chiens errants se formaient près des abattoirs et des endroits fournissant de la nourriture. En temps de chaleur, ces meutes se rapprochent des points d’eau.

« Les chiens se rapprochent des cafés, car ils sont climatisés et dégagent du froid… Il faut les vacciner… Le vaccin nous fait gagner des millions… En 2024, dix personnes sont mortes… On aurait dû dépenser cinq millions de dinars… En raison des problèmes liés à la vaccination, nous avons dépensé 27 millions de dinars, soit 22 millions de dinars en plus », a-t-il ajouté.

Ahmed Rejeb a expliqué qu’au Mexique, tous les chiens ont été vaccinés et que l’État a pu éradiquer la rage. Selon lui, cela est possible en Tunisie en mobilisant 500.000 dinars.

Il est à noter que le président de l'Ordre des médecins vétérinaires de Tunisie a affirmé à maintes reprises que l'abattage des chiens errants ne permettait pas de lutter contre la rage.

S.G