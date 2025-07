Révolution administrative et lutte contre la corruption, thèmes récurrents des rencontres entre Kaïs Saïed et Sarra Zaâfrani Zanzri

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu dans l’après-midi du 7 juillet 2025 au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zanzri, d’après un communiqué publié à 3h16 du matin.

Lors de cette rencontre, le chef de l’État a abordé plusieurs projets de lois et de décrets. Il a souligné que la priorité absolue demeure la réalisation de la justice sociale, la stimulation de l’investissement et la lutte contre la corruption. Il a insisté sur le fait que de nombreux services publics ne peuvent remplir pleinement leur mission qu’à condition d’être dirigés par une administration dont les responsables répondent sans hésitation aux attentes des citoyens.

Selon lui, une révolution législative ne peut atteindre ses objectifs sans une révolution administrative, laquelle doit à son tour engendrer une révolution culturelle des mentalités, fondée sur une relation de confiance totale et solide entre l’administration et ses usagers.

Le président de la République a affirmé que le défi ne peut être relevé que par un contre-défi. Le peuple tunisien, a-t-il déclaré, poursuivra son chemin et fera échouer toutes les conspirations et les manœuvres fomentées par les forces rétrogrades qui cherchent à envenimer la situation. Ces nostalgiques du passé ont, selon lui, vu tous leurs masques tomber, malgré le fait qu’ils en portent un nouveau chaque jour. Le peuple tunisien sait désormais qu’aucun de ces masques ne peut plus le tromper.

S.F