Trump à Saïed : ouvrez vos marchés ou payez le prix !

Dans une lettre officielle datée du 7 juillet 2025, adressée au président de la République Kaïs Saïed, les États-Unis annoncent la mise en place d’un droit de douane de 25% sur tous les produits en provenance de Tunisie, à compter du 1er août prochain. Cette décision intervient, selon le président américain Donald Trump, dans le but de rééquilibrer une relation commerciale jugée désavantageuse pour les États-Unis.

Le courrier, au ton ferme, signé par Donald Trump, et faisant partie d’une série de correspondances adressées à d'autres pays concernés, souligne que malgré « un déficit commercial important avec la Tunisie », Washington a décidé de maintenir ses relations commerciales avec Tunis, mais en exigeant désormais des échanges « plus équilibrés et équitables ».

« La relation commerciale avec la Tunisie a été, malheureusement, loin d’être réciproque », indique le président américain, pointant du doigt les politiques tarifaires et non tarifaires tunisiennes, ainsi que les barrières au commerce, accusées d’avoir contribué à « des déficits commerciaux persistants » au détriment des intérêts américains.

La lettre précise que cette nouvelle taxe s’appliquera à tous les produits tunisiens, en plus des droits sectoriels existants. Les marchandises transbordées pour échapper à ces nouveaux droits seront également concernées.

Washington propose toutefois une alternative : si des entreprises tunisiennes choisissent d’investir directement sur le sol américain en y produisant leurs biens, ces taxes pourraient être levées. L’administration américaine assure être prête à faciliter les démarches administratives pour accélérer l’implantation d’investissements tunisiens aux États-Unis.

Par ailleurs, toute éventuelle augmentation des droits de douane tunisiens serait automatiquement répercutée sur les produits tunisiens exportés vers le marché américain, en s’ajoutant au taux de 25% déjà annoncé.

Les autorités américaines laissent néanmoins une porte ouverte à une révision de cette mesure, à condition que la Tunisie « ouvre ses marchés jusque-là fermés » et supprime ses « politiques tarifaires et non tarifaires ».

Le courrier conclut sur une note diplomatique, affirmant que les États-Unis souhaitent continuer à coopérer avec la Tunisie « en tant que partenaire commercial pendant de nombreuses années ».

S.H