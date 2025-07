Météo Tunisie - Averses orageuses locales au nord et au centre

Le début de la nuit de ce lundi 7 juillet 2025 sera marqué par des cellules orageuses localisées, accompagnées de pluies sur les régions du nord et du centre. Dans le reste du pays, le ciel sera généralement peu nuageux, selon le dernier bulletin de l’Institut national de la météorologie (INM).

Les vents souffleront du secteur nord sur le nord du pays, et du secteur est sur les régions du centre et du sud. Ils seront relativement forts dans le sud, et faibles à modérés ailleurs. La mer sera peu agitée à agitée.

Les températures nocturnes oscilleront entre 25 et 30 degrés dans les zones côtières et sur les hauteurs, et entre 31 et 35 degrés dans les autres régions.

M.B.Z

