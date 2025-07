Trois audiences en un jour : un 11 juillet sous pression pour Sonia Dahmani

Le 11 juillet 2025 s’annonce comme une journée hors norme pour l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, poursuivie dans plusieurs affaires judiciaires. Dans un post publié sur les réseaux sociaux, son avocat Me Sami Ben Ghazi a révélé qu’elle devra faire face à trois audiences distinctes en l’espace de quelques heures, dont deux programmées exactement au même moment devant deux juridictions différentes.

« Trois audiences en une seule journée, c’est déjà un fait rare. Mais lorsqu’une même affaire est examinée simultanément par deux tribunaux, cela devient juridiquement incompréhensible », s’interroge Me Ben Ghazi. Il précise que l’une de ces affaires sera étudiée par les chambres réunies de la Cour de cassation, tandis que l’autre audience relative à la même affaire se tiendra devant la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis.

Face à cette situation inédite, l’avocat confesse ne pas avoir de réponse claire à apporter quant aux raisons de cette accumulation procédurale : « Vous me demandez pourquoi ? Comment ? Je n’ai pas de réponse. » Il affirme néanmoins que la défense fera tout ce qu’elle peut dans le respect du droit.

Quant à Sonia Dahmani, figure de plus en plus symbolique de la liberté d’expression en Tunisie, Me Ben Ghazi se montre confiant : « Vous me demandez ce qu’elle fera ? Je n’ai pas besoin de sa réponse : elle tiendra bon. »

M.B.Z