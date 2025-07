Températures extrêmes et tsunami ? L’INM dénonce de fausses alertes

L’Institut national de la météorologie (INM) a publié un communiqué ce lundi 7 juillet 2025 pour « clarifier les fausses informations circulant sur les réseaux sociaux et certains médias ». Ces rumeurs concernaient « une hausse sans précédent des températures, des tempêtes maritimes, ou même un risque de tsunami », des affirmations que l’INM qualifie de totalement infondées.

Dans son communiqué, l’Institut réaffirme son engagement à fournir des informations météorologiques et géophysiques précises et actualisées, diffusées via ses canaux officiels. Il met en garde contre la propagation de ces rumeurs, susceptibles de semer la panique parmi les citoyens, et appelle les médias ainsi que le public à vérifier systématiquement la source des informations avant de les relayer.

L’INM encourage ainsi à se fier exclusivement aux données officielles qu’il publie, garantissant une information fiable et vérifiée.

R.B.H