Visa syrien : oui, la Tunisie est concernée par les nouveaux frais

Des publications largement partagées sur les réseaux sociaux tunisiens affirment que la Syrie aurait instauré des frais de visa pour les ressortissants tunisiens, évoquant des montants variant entre 25 et 75 dollars. Certaines de ces affirmations ont également été accompagnées de rumeurs selon lesquelles d'autres nationalités arabes seraient exemptées, alimentant des débats sur un éventuel traitement discriminatoire.

Après vérification, il s'est avéré que, depuis le 6 juillet 2025, la Syrie impose bien des frais de visa aux Tunisiens, avec un tarif de 75 dollars pour une entrée unique, selon un document officiel émis par le ministère syrien des Affaires étrangères.

Nous avons retracé l'origine de cette information jusqu'à un document officiel publié par le ministère des Affaires étrangères et des Expatriés de Syrie, daté du 1er juillet 2025 et entré en vigueur le 6 juillet. Ce texte détermine les frais d'entrée, de passage et de séjour pour les citoyens étrangers, selon leur nationalité.

Des médias syriens et régionaux, dont SANA (l’agence de presse officielle syrienne), ont relayé ce barème, qui classe les pays en plusieurs catégories. La Tunisie figure dans la cinquième catégorie, aux côtés de pays comme la Turquie, l’Inde ou la Russie.

Les Tunisiens sont désormais tenus de payer :

75 dollars pour une entrée unique d’un mois

110 dollars pour deux entrées sur trois mois

150 dollars pour une entrée multiple valable six mois

Ces frais s’appliquent aussi bien pour des voyages touristiques que personnels ou professionnels. La mesure concerne les visas d’entrée et de transit.

Le même document montre que certains pays musulmans sont exemptés de ces frais, notamment :

Liban, Mauritanie, Jordanie, Malaisie

D'autres pays bénéficient de tarifs réduits, parfois symboliques, selon leur statut diplomatique ou leurs accords bilatéraux avec Damas.

Ainsi, contrairement à ce qu’affirment certaines publications confuses ou erronées, la Syrie impose désormais des frais de visa aux Tunisiens, pouvant atteindre 150 dollars selon le type d’entrée. La rumeur selon laquelle les frais s’élèveraient à seulement 25 dollars est fausse.

R.A