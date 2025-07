Issam Ben Mrad : à Hammam Lif, la mer polluée a causé la mort d'un dauphin

Crédit photo : Mourad Attouchi

L’activiste environnemental Issam Ben Mrad a indiqué que la délégation de Hammam Lif (gouvernorat de Ben Arous) était complètement délaissée. Il a expliqué avoir trouvé un dauphin mort, le 5 juillet 2025 tôt le matin, sur la plage.

S’exprimant le 7 juillet 2025 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara FM, Issam Ben Mrad a critiqué la prolifération de la pollution et le manque d’entretien de la région, notamment au niveau de la plage. Le dauphin est, selon lui, mort à cause de la pollution.

« Les citoyens ont un rôle à jouer… On mange une crêpe ou une pizza et on jette l’emballage par terre… Heureusement qu’il y a des personnes qui collectent les bouteilles en plastique sinon on aurait été noyé dans le plastique », a-t-il dit.

Issam Ben Mrad a indiqué que les eaux des égouts étaient rejetées directement en mer, causant une grave pollution. Rappelant que huit points ont été classés comme interdits à la baignade à Hammam Lif, l’activiste a considéré qu’il s’agissait de l’intégralité de la côte. Il a expliqué que deux stations d’épuration relevant de l’Onas auraient dû être inaugurées il y a deux ans.

