Derrière les barreaux, mais debout : le message fort des familles des détenus d'opinion

Malgré l’absence, les familles des détenus d’opinion continuent à afficher leur force et leur dignité. Dans un message publié sur Facebook, Faïza Rahem, épouse de l’opposant politique Issam Chebbi, partage un témoignage vibrant de résilience.

« Nous portons leur absence sur nos épaules, mais nous marchons la tête haute », écrit-elle. « Nous sourions malgré la douleur, non pas parce que nous avons oublié, mais parce qu’ils ne réussiront pas à nous briser. »

Faïza Rahem affirme que ces sourires, loin d’être un signe de faiblesse, dérangent le pouvoir et mettent à nu son impuissance. Elle rappelle que la liberté ne s’arrête pas aux barreaux d’une cellule :

« Derrière les barreaux, ils sont libres. À l’extérieur, vous êtes esclaves de fauteuils qui ne dorment jamais. »









Refusant la pitié, elle revendique la fierté, la force morale et l’engagement pour la dignité. Son message s’achève par un vœu de patience et de paix intérieure pour les familles, et de trouble de conscience pour les responsables.





S.H