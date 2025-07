Inondations au Texas : près de 70 morts et des enfants toujours portés disparus

Imprimer

Le bilan des inondations au Texas, dans le sud des États-Unis, approche désormais les 70 morts et va encore s’alourdir, ont annoncé dimanche 6 juillet 2025 les autorités locales, engagées dans la recherche d’enfants portés disparus dans la catastrophe.

Pour le seul comté de Kerr, le plus touché, « nous avons recensé 59 décès », 38 adultes et 21 enfants, a déclaré le shérif, Larry Lethia, lors d’une conférence de presse, soulignant que ce bilan devrait encore monter dans les prochaines heures.

Parmi les quelque 750 enfants participant à un camp d’été chrétien pour filles sur les rives du fleuve Guadalupe, le nombre de personnes portées disparues est désormais de onze enfants et d’un moniteur, contre 27 précédemment, a précisé le shérif.

Il n’a pas précisé dans l’immédiat si cet écart était dû au nombre de corps retrouvés entre-temps.

« Nous assistons à la découverte de corps un peu partout », a affirmé de son côté le responsable administratif de la ville de Kerrville, Dalton Rice.

Aux 59 morts dans le comté de Kerr s’ajoutent neuf décès dénombrés dans des comtés voisins.

Ces crues subites ont été provoquées par des pluies diluviennes dans le centre de l’État vendredi, jour de la fête nationale américaine, qui ont fait monter les eaux du Guadalupe de huit mètres en seulement 45 minutes. Il est soudain tombé près de 300 millimètres/heure de pluie, soit un tiers des précipitations annuelles moyennes.





Plus de 400 secouristes mobilisés

Le président Donald Trump, qui a dépêché sur place samedi sa ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a annoncé sur son réseau Truth Social avoir « signé une déclaration de catastrophe pour le comté de Kerr » afin de garantir aux secours tous les moyens nécessaires.

« Il y a actuellement plus de 400 secouristes de plus de vingt agences déployées dans le comté », a indiqué le shérif Lethia.

Des hélicoptères et des drones sont engagés dans les recherches et la Garde nationale du Texas ainsi que les garde-côtes des États-Unis ont envoyé des renforts.

Sur le site du camp, l’eau s’est largement retirée, révélant un paysage de dévastation, avec des dizaines de voitures échouées, certaines coincées dans des arbres, et de la végétation arrachée, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Le pape américain Léon XIV a exprimé dimanche ses « sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers, en particulier leurs filles qui se trouvaient dans un camp d’été lors de la tragédie », dans une déclaration en anglais au terme de la prière de l’Angélus.

Les services météorologiques maintenaient dimanche leur alerte aux inondations subites jusqu’à 19 heures locales (lundi 1 heure du matin à Tunis).

« Des précipitations supplémentaires de cinquante à cent millimètres sont possibles, avec des poches isolées dans la zone approchant les 250 millimètres. Il est très difficile de prévoir exactement où se produiront les grosses pluies dans ce cas de figure », selon le plus récent bulletin météorologique.

Les crues soudaines, provoquées par des pluies torrentielles que le sol asséché ne peut pas absorber, ne sont pas rares. Mais selon la communauté scientifique, le changement climatique provoqué par l’activité humaine a rendu plus fréquents et plus intenses les événements météorologiques comme les crues, les sécheresses et les canicules.

Mi-juin, treize personnes avaient péri en raison d’inondations à San Antonio, non loin de la zone touchée vendredi, à la suite de pluies diluviennes.

© Agence France-Presse