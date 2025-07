Météo Tunisie : temps chaud et orages isolés attendus dans certaines régions

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), la Tunisie connaîtra ce dimanche 6 juillet 2025 une journée globalement ensoleillée, avec un ciel peu nuageux sur l’ensemble du pays. Toutefois, des développements orageux localisés sont attendus dans l’après-midi sur les régions du nord, où des pluies éparses pourraient accompagner l’activité orageuse.

Les vents souffleront du secteur sud sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud. Ils seront généralement faibles à modérés, mais devraient se renforcer progressivement sur le sud-est durant la nuit. Côté mer, elle sera peu agitée dans l’ensemble, devenant agitée dans le golfe de Gabès en soirée.

Les températures poursuivent leur légère hausse, avec des maximales oscillant entre 32 et 36 degrés sur les régions côtières et les zones de hauteurs, et atteignant 37 à 41 degrés dans l’intérieur du pays. Le vent chaud localement (sirocco) pourrait accentuer la sensation de chaleur dans certaines régions.

S.H