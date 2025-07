Faouzi Ben Abderrahman fustige « l’immobilisme bavard » face à la crise de Tunisair

Imprimer

Face à la dégradation alarmante de la situation au sein de Tunisair, marquée ces dernières semaines par de graves perturbations de vols et une grogne croissante des passagers, le ministère du Transport a annoncé, samedi 5 juillet 2025, une série de mesures urgentes. Censées apaiser les tensions et remettre de l’ordre dans la compagnie nationale, ces décisions ont toutefois été critiquées notamment par l’ancien ministre Faouzi Ben Abderrahman.

Dans un commentaire publié sur ses réseaux sociaux, celui-ci a dénoncé un « immobilisme bavard » et « des décisions qui donnent l’illusion de l’action sans résoudre les problèmes de fond ». Il fustige une gouvernance incapable de penser stratégiquement et dénonce des nominations sans compétence sectorielle.

Parmi les mesures annoncées par le ministère figure la du représentant de l’État au sein du conseil d’administration de Tunisair — un poste qu’il cumulait avec celui de président du conseil. Il est remplacé par un conseiller aux affaires publiques, désormais chargé de représenter le ministère au sein du conseil. Le ministère indique que celui-ci devra procéder à l’élection d’un nouveau président dans les plus brefs délais. Par ailleurs, un ingénieur a été désigné pour superviser la direction générale de Tunisair Technics.

Des avertissements ont également été adressés aux chefs d’escale et aux représentants de la compagnie à l’étranger, sommés de mieux prendre en charge les passagers lors des perturbations. Le ministère affirmait enfin qu’il suivait de près les dossiers de corruption financière et administrative qui seraient à l’origine de la situation actuelle.

Mais pour Faouzi Ben Abderrahman, ces annonces sont loin d’être à la hauteur des enjeux. Il estime que le remplacement d’un président du conseil d’administration par un administrateur sans expérience dans le secteur aérien relève d’un manque flagrant de compétence et de l’improvisation. Il rappelle que la mission d’un conseil d’administration n’est pas la gestion quotidienne, mais la définition des orientations stratégiques et la supervision de leur mise en œuvre.

Surtout, il s’interroge : « Tunisair a-t-elle une vision ? Une stratégie ? Et plus largement, l’État tunisien dispose-t-il d’une politique cohérente en matière de transport aérien, en lien avec les ambitions économiques, touristiques et culturelles du pays ? ». À ses yeux, la réponse est non.

Faouzi Ben Abderrahman déplore que le débat public autour de Tunisair se limite à des éléments secondaires, comme le sureffectif ou la privatisation, alors que le véritable problème réside dans l’absence de projet de transformation. « La question des ressources humaines ou de la structure du capital ne peut se poser sans une vision claire pour faire de Tunisair une compagnie performante, compétitive et solide », affirme-t-il.

Il appelle de ce fait à une réforme profonde de la gouvernance des entreprises publiques notamment la désignation de conseils d’administration composés d’experts sectoriels, l’autonomie totale des directions exécutives, ou encore l’abandon définitif du « concept archaïque » de « tutelle administrative ».

Des mesures structurelles et urgentes, selon lui, mais qui « peinent toujours à voir le jour sous la présidence de Kaïs Saïed ».

R.B.H