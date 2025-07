BNA Assurances dément tout projet de partenariat avec un groupe étranger

Imprimer

Le Conseil du marché financier a indiqué, dans un communiqué daté du jeudi 3 juillet 2025, avoir demandé à BNA Assurances de confirmer l’existence éventuelle d’un partenariat stratégique avec un groupe d’assurance étranger.

En réponse, la compagnie d’assurances, filiale de la BNA Bank, a déclaré ce qui suit :

« Ces informations sont dénuées de tout fondement et ne reflètent aucune démarche réelle ni projet en cours de notre part. À ce jour, aucune négociation ni partenariat stratégique avec des assureurs étrangers n’est engagé ou envisagé par notre société. Conscients de l’importance de la transparence vis-à-vis du marché financier et des investisseurs, nous ne manquerons pas de communiquer officiellement, et dans les formes requises, toute information significative susceptible d’avoir un impact sur le cours de nos titres. Nous considérons donc cette rumeur comme infondée. »

Rappelons que le 24 juin 2025, le Conseil d'administration de la Bourse de Tunis a donné son accord de principe à l'admission des actions de la société "BNA Assurances" sur le marché principal de la Cote de la Bourse. L’introduction définitive reste conditionnée à l’obtention du visa du CMF.

D’après communiqué