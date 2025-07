L’UPR dénonce la détention prolongée de Lotfi Mraihi et Laila Kallel

Imprimer

L’Union populaire républicaine (UPR) a indiqué que son secrétaire général, Lotfi Mraihi, et sa directrice exécutive, Laila Kallel, étaient injustement emprisonnés depuis un an.

Dans un communiqué du 3 juillet 2025, l’UPR a exprimé sa solidarité envers les deux détenus. Le parti a rappelé que Lotfi Mraihi avait été privé de son droit constitutionnel de se présenter à la présidentielle de 2024. Il avait été condamné en vertu du décret liberticide n°54 après avoir exprimé son opinion.

Le parti a aussi manifesté sa solidarité envers son secrétaire général, considérant que ce dernier portait le rêve de la liberté et d’un État accueillant tous les citoyens malgré leurs différences. « Le voilà en train de payer de sa vie, de sa santé et de sa liberté le prix de ce rêve », a ajouté la même source.

L’UPR a fait état de son étonnement face au maintien de la détention de Lotfi Mraihi et de Laila Kallel malgré la fin de la durée de leur détention. Il a appelé les autorités à les libérer et à respecter les droits de l’Homme ainsi que les droits constitutionnels des citoyens et des opposants politiques.

Le candidat à la présidentielle Lotfi Mraihi a été, le 18 juillet, condamné à huit mois de prison avec une interdiction à vie de se présenter à une élection. Il est accusé d'avoir essayé d'influencer le vote des électeurs lors de la présidentielle de 2019. Il a aussi été condamné à six mois de prison avec sursis en vertu du décret 54.

S.G