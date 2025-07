Météo Tunisie - Orages, grêle et vents violents attendus ce jeudi

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit, pour ce jeudi 3 juillet 2025, un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays. Des cellules orageuses commenceront à se former dans l’après-midi sur les régions ouest du nord et du centre, avant de gagner localement l’est du pays.

Ces orages seront accompagnés de pluies parfois abondantes, avec des chutes de grêle possibles par endroits. Les gouvernorats du Kef, de Siliana, de Kasserine et de Sidi Bouzid sont particulièrement concernés, avec des cumuls de précipitations pouvant atteindre entre 20 et 40 millimètres.

Par ailleurs, les rafales de vent pourraient temporairement dépasser les 60 km/h lors des épisodes orageux, notamment sur les hauteurs et dans les zones découvertes. En dehors des orages, les vents de secteur est souffleront généralement de manière faible à modérée, devenant plus soutenus dans l’après-midi près des côtes et au sud du pays. La mer sera peu agitée, devenant progressivement agitée dans le golfe de Gabès.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 32 et 36°C sur les régions côtières et les zones montagneuses, et atteindront entre 37 et 41°C dans le reste du pays, avec apparition locale de sirocco.

