Siliana : le ministre de l'Agriculture appelle à protéger la récolte de céréales

Le ministre de l’Agriculture, Ezzeddine Ben Cheikh, a appelé à l’accélération du transport et du stockage de la récolte de céréales grâce à la mobilisation des moyens logistiques nécessaires (tracteurs, moissonneuses-batteuses…).

Le ministre a visité, le 2 juillet 2025, d’après une publication Facebook du ministère, un ensemble de centres de collecte et de stockage de la récolte de céréales, et a appelé à prendre les mesures nécessaires à la préservation de cette dernière et à faire face aux changements climatiques. Ezzeddine Ben Cheikh a aussi évoqué la coopération entre les différentes parties prenantes afin d’acheminer la récolte depuis les centres de collecte vers les unités de vente.

Le ministre a visité les centres de Sidi Saïed, de Bargou, de Siliana Nord, de Bourouis ainsi que le centre d’analyse relevant de l’Office des Céréales de Siliana. La visite a également porté sur les fermes de Ch’hama, de Remila et de Lakhmes. Le ministre s’est aussi rendu au centre de formation professionnelle agricole de Bourouis et au centre de poids lourds relevant de l’unité agricole de Bouarada.

Selon la même source, 70 % de la récolte a été collectée au niveau du gouvernorat de Siliana, atteignant 1,1 million de quintaux de céréales, soit 12,8 % de la quantité récoltée à l’échelle nationale.

S.G