Sidi Bou Saïd : vers un plan national pour prévenir les glissements de terrain

La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a présidé, mercredi 2 juillet 2025, une réunion de travail consacrée à la situation préoccupante des glissements de terrain sur le plateau de Sidi Bou Saïd. Cette séance, précise un communiqué du ministère, s’inscrit dans une dynamique de coordination entre les différentes institutions publiques concernées.

Ont participé à cette réunion des représentants du gouvernorat de Tunis, de la municipalité de Sidi Bou Saïd, ainsi que des ministères de l’Équipement, de l’Habitat, du Tourisme, de l’Industrie, de l’Agriculture, en plus de plusieurs cadres du ministère des Affaires culturelles.

Les échanges ont permis d’établir un diagnostic précis de la situation actuelle et de discuter des mesures urgentes à prendre pour prévenir les risques potentiels dans cette zone emblématique.

Amina Srarfi a insisté sur la nécessité d’accélérer la mise en œuvre du projet de prévention des risques qui menacent le plateau et ses alentours. Elle a appelé à une mobilisation collective afin de finaliser les études techniques et de s’accorder rapidement sur un plan d’action opérationnel.

Ce projet est étroitement lié à un autre enjeu majeur : l’inscription du village historique de Sidi Bou Saïd sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Dans cette optique, la ministre a souligné l’importance d’un plan d’intervention global, incluant des solutions techniques concrètes pour stabiliser le plateau et protéger le littoral sableux adjacent.

Un consensus a été trouvé pour créer un comité de pilotage, placé sous la coordination directe du ministère de l’Équipement et de l’Habitat, en partenariat avec la présidence du gouvernement et l’ensemble des parties impliquées. Une correspondance urgente sera également adressée à la Kasbah afin de débloquer les financements nécessaires et lever les obstacles administratifs et logistiques qui freinent la mise en œuvre d’un véritable plan national de sauvetage.

M.B.Z