Grève suspendue, réquisitions levées : vers un apaisement entre jeunes médecins et ministère ?

La mobilisation des jeunes médecins semble amorcer un tournant. À la suite d’une séance de médiation tenue dans la soirée du mercredi 2 juillet 2025 au siège du Conseil national de l’Ordre des médecins, un accord de principe a été trouvé entre l’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) et les autorités de tutelle. Ce rapprochement ouvre la voie à une sortie de crise progressive.

La réunion de médiation, organisée sous l’égide de l’Ordre des médecins, a permis de convenir de la tenue d’un premier round de discussions dès jeudi 3 juillet entre les représentants de l’OTJM et le ministère de la Santé. Des membres du Conseil national de l’Ordre, ainsi que des médiateurs désignés par les jeunes médecins, y prendront également part.

Premier geste concret : toutes les réquisitions imposées par les gouverneurs aux internes et résidents sont suspendues. Les plannings de garde qui y étaient associés sont également annulés. Une mesure saluée comme un signal d’apaisement après plusieurs semaines de tension.

Dans un geste d’ouverture, l’OTJM a annoncé la suspension de la grève prévue pour le jeudi 3 juillet. Les jeunes médecins sont toutefois invités à rejoindre leurs postes « dans la mesure du possible », en attendant les conclusions de la réunion et les décisions du bureau national de l’organisation.

Dans un message de remerciement adressé à ses adhérents, l’OTJM salue la ténacité de ses membres et les appelle à rester unis et mobilisés. « Plus que jamais, il est temps de resserrer les rangs autour de notre organisation », peut-on lire en conclusion.

La mobilisation reste donc sous surveillance, en attendant que les promesses de dialogue se traduisent en avancées concrètes.

S.H