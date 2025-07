Perturbations sur les vols Tunisair vers la France les 3 et 4 juillet 2025

Imprimer

Tunisair a informé, mercredi 2 juillet 2025, ses passagers qu’elle a été contrainte de réajuster certains de ses vols à destination et en provenance de France, les 3 et 4 juillet 2025, en raison d’un préavis de grève lancé par les contrôleurs aériens français.

Le communiqué de Tunisair a expliqué que ce mouvement social était indépendant de sa volonté tout en qualifiant cette situation de cas de force majeure pour la compagnie nationale, qui a pris les dispositions nécessaires pour minimiser l’impact sur ses opérations.

La compagnie a également appelé les passagers à consulter régulièrement leurs courriels et messages SMS pour suivre les éventuelles modifications de leurs horaires de vol.

Tunisair a également mis à la disposition de sa clientèle plusieurs canaux d’information, notamment son centre d’appel national via le numéro 81 10 77 77, ainsi qu’un numéro international (+216 70 019 160), en plus des agences de voyages émettrices. Dans ce contexte perturbé, la compagnie a remercié les voyageurs pour leur compréhension et leur patience. Elle a affirmé qu’elle restait pleinement mobilisée afin de fournir l’assistance nécessaire à ses clients tout au long de cette période difficile.

H.K