Fethi Ennouri plaide pour l'intégration de la culture financière aux programmes éducatifs

Le gouverneur de la Banque centrale (BCT), Fethi Zouhaier Nouri, a souligné ce mercredi 2 juillet 2025, l’importance de rendre les services financiers plus accessibles, de renforcer le soutien à la microfinance, et de concevoir des produits adaptés aux besoins locaux.

Le gouverneur de la BCT a plaidé pour l’intégration de la culture financière dans les programmes éducatifs, afin qu’elle devienne un comportement ancré dans la vie quotidienne plutôt qu’un simple concept théorique.

S’exprimant à l’occasion de la 4e conférence arabe sur l’épargne et la culture financière, placée sous le thème « Vers une culture financière inclusive dans le monde arabe », M. Ennouri a insisté sur la nécessité d’autonomiser les citoyens arabes. Cela passe, selon lui, non seulement par leur droit à l’accès au financement, mais surtout par leur capacité à comprendre les enjeux financiers, à faire des choix éclairés et à exercer un regard critique.

Il a également affirmé que la culture financière est désormais une compétence essentielle dans un monde en pleine mutation, marqué par l’inflation, l’endettement, la transformation numérique et les crises bancaires. « Celui qui ne maîtrise pas cette culture risque de subir ces évolutions plutôt que d’y participer activement », a-t-il averti.

H.K