Drogue chez les ados : explosion de la consommation entre 2013 et 2021

Le médecin et chargé du dossier de l’addiction au sein du ministère de la Santé, Nabil Ben Salah, a évoqué une propagation de la consommation de drogue chez les jeunes âgés de 15 à 17 ans.

Dans une déclaration accordée mercredi 2 juillet 2025 à la Radio nationale, Nabil Ben Salah a affirmé que la consommation de cannabis avait considérablement augmenté entre 2013 et 2021. Selon lui, le phénomène a été multiplié par trois, voire quatre.

Le médecin a évoqué les initiatives menées en collaboration avec le ministère de l’Éducation afin de lutter contre la consommation de drogue, notamment à travers la création de clubs et d’activités culturelles et sportives. Il a également indiqué que le ministère de la Santé œuvrait à la création de nouveaux centres de désintoxication spécialisés dans l’addiction, notamment à Sfax et à Monastir.

S.G