Signature d’un financement bancaire syndiqué stratégique pour Enda Tamweel

Enda Tamweel a annoncé le mercredi 25 juin 2025 la signature d'un crédit bancaire syndiqué d'un montant total de 180 millions de dinars arrangé par le Pôle Banque d'Affaires d'Amen Bank. Ce prêt syndiqué a été accordé à Enda Tamweel par un consortium composé de 5 banques : La Biat, l'UBCI, la STB, l'ATB et, Amen Bank en qualité de chef de file. Cette signature vient renforcer le partenariat stratégique entre Enda Tamweel et les banques participantes.

Le recours à des financements locaux permettra à Enda Tamweel de poursuivre la maîtrise du coût de ses ressources et d'offrir aux populations vulnérables des crédits à des tarifications socialement responsables dans le cadre de son inclusion financière, économique et sociale. Cette levée de fonds contribuera à la mise en œuvre de son programme de développement visant à soutenir l'effort national en œuvrant pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'auto-emploi des jeunes et des femmes dans les quartiers et les zones rurales défavorisées.

Communiqué