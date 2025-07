Monnaie en circulation : la barre des 25 milliards frisée en ce début juillet 2025

Le montant des billets et des pièces en circulation a effleuré la barre des 25 milliards de dinars. Il a atteint 24,938 milliards de dinars à la date du mercredi 1er juillet 2025, contre 22,056 milliards de dinars un an plus tôt, selon les récents chiffres publiés par la Banque centrale de Tunisie.

Cela représente une hausse de 2,882 milliards de dinars par rapport à la même période de l’année précédente, soit une progression de 13,06%.

Avec l’arrivée de l’été et les dépenses liée aux vacances, le tout corrélé avec des chéquiers limités en nombre et en montant, le montant des billets et des pièces est en hausse.

Le dernier record a été enregistré le 9 juin 2025 juste après l’Aïd El Kebir et les achats liés au sacrifice du mouton, conjugués à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les chèques, le montant des billets et des pièces en circulation avait atteint 25,159 milliards de dinars. Notons qu’à l’occasion des fêtes de l’Aïd Esseghir, un record avait été enregistré.

À noter dans ce contexte que le bulletin des paiements en chiffres en Tunisie récemment publié par la Banque centrale de Tunisie montre que le paiement par chèque a fortement reculé au premier trimestre 2025, sous l’effet de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les chèques. Le nombre de chèques télécompensés a chuté de 62%, pour s’établir à 2,33 millions. Le chèque n’a ainsi représenté que 16,3% des moyens de paiement télécompensés en nombre, contre 36% à la fin de l’année 2024.

Parallèlement, le montant total des chèques émis a baissé de 48,3%, atteignant 15,99 milliards de dinars. En valeur, le chèque n’a représenté que 30,1% des paiements télécompensés, contre 51% fin 2024.

Rappelons également que, depuis octobre 2024, la détention de sommes importantes en espèces n’est plus soumise à l’obligation de justifier l’origine des fonds.

