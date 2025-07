Révision du décret 54 : la plénière aura lieu après les vacances parlementaires

Le député de la circonscription Hammamet, Yassine Mami a affirmé que le bureau de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) était à l’origine du retard dans le traitement de la proposition de révision du décret 54.

S’exprimant le 2 juillet 2025 durant "Sbeh El Ward" de Hatem Ben Amara sur Jawhara FM, Yassine Mami a pointé du doigt une volonté de retarder le traitement de ce texte. Il a expliqué que la proposition avait été déposée par des élus conformément à la procédure.

« La commission de la législation générale doit se pencher sur plusieurs propositions et projets de loi… La révision de ce décret vise à apaiser le climat général, atténuer les tensions et ouvrir la voie à l’unification des efforts pour préserver les acquis de la révolution… La proposition porte sur la révision des articles n°5, 6, 10, 11, 21, 22 et 23 et la suppression de l’article N°24 », a-t-il ajouté.

Yassine Mami a assuré que la commission de législation générale œuvrera dans le but de clore les auditions et les consultations d’experts avant le début des vacances parlementaires. La commission invitera, selon lui, les ministères de la Justice et des Technologies de l’information, le Syndicat National des Journalistes Tunisiens, l’Ordre national des avocats de Tunisie et les organisations et associations actives et militant pour les droits et libertés.

Le député a estimé que la plénière dédiée à l’étude de ce texte aura lieu après les vacances parlementaires. Il a, aussi, expliqué que le caractère rétroactif du texte sera étudié par la commission.

S.G