Hôpital régional de Kasserine : le personnel soignant agressé, le ministère réagit

Le ministère de la Santé a fermement condamné, lundi 30 juin 2025, l’agression survenue le 29 juin 2025 au service des urgences de l’hôpital régional de Kasserine, où le personnel médical, paramédical et les agents ont été violemment pris pour cible lors de la réception du corps d’une victime d’un accident de la route.

Le communiqué du ministère a expliqué que l’incident a été marqué par des actes de vandalisme ayant conduit à la destruction des équipements de la salle de réanimation et à une interruption du travail, dans un moment critique d’un point de vue humain.

Le ministère a considéré que cet acte constituait une atteinte grave à la dignité des soignants, à la sacralité de l’établissement de santé et au droit des citoyens à une prise en charge sécurisée. Il a rappelé sa position ferme contre toute forme de violence dans les structures sanitaires et a souligné l’urgence de renforcer les dispositifs de sécurité dans les services d’urgences et les unités sensibles afin de prévenir de telles dérives.

Il a exprimé son soutien total aux professionnels de santé qui ont continué à accomplir leur mission avec dévouement, malgré les conditions difficiles et les menaces croissantes. Le ministère a enfin lancé un appel à l’ensemble des citoyens pour qu’ils se mobilisent en faveur de la protection des hôpitaux et du respect des équipes soignantes, qui assurent, jour après jour, un service vital à la population.

H.K