Le PDL organise une caravane de solidarité vers Jendouba en soutien à Abir Moussi

Le Parti destourien libre (PDL) a organisé, ce dimanche 29 juin 2025, une caravane de solidarité en direction de la prison de Bulla Regia dans le gouvernorat de Jendouba. L’initiative, qui a démarré aux alentours de 9 heures du matin, s’est tenue sous le slogan "Appliquez la loi" en protestation contre le transfert de la présidente du parti, Abir Moussi, vers cet établissement pénitentiaire.

Les participants à la caravane ont scandé plusieurs slogans appelant à la libération d’Abir Moussi, dénonçant les conditions de sa détention et réclamant le respect de ses droits fondamentaux. Ils ont exigé, en particulier, la garantie de sa sécurité au sein de la prison ainsi que la mise à disposition de conditions de détention adaptées à son état de santé.

Pour rappel, la présidente du PDL a été transférée le vendredi 20 juin 2025 au pénitencier de Bulla Regia, suscitant de vives réactions au sein de sa formation politique, qui dénonce un "acharnement politique" à son encontre.

Les membres du parti considèrent que ce transfert constitue une nouvelle forme de pression exercée sur leur dirigeante et appellent les autorités judiciaires et pénitentiaires à faire respecter la loi et à préserver son intégrité physique et morale.

S.H