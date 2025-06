Prévention des noyades : le ministère de la Santé appelle à la vigilance

Le ministère de la Santé a rendu public, dimanche 29 juin 2025, un communiqué de sensibilisation appelant les citoyens à redoubler de vigilance face aux risques de noyade, particulièrement durant la saison estivale. Alors que les plages et les piscines attirent chaque jour des centaines de familles en quête de fraîcheur, les autorités sanitaires rappellent que l’eau peut aussi devenir un piège mortel, notamment pour les enfants.

« En été, la mer et les piscines sont un refuge agréable pour les familles, mais ils peuvent aussi dissimuler de réels dangers si l’on manque d’attention », avertit le communiqué. Le ministère souligne que les noyades ne se produisent pas toujours de manière bruyante, mais peuvent survenir en silence, sans signe d’alerte.

La campagne de prévention insiste sur l’importance d’une surveillance constante : les enfants ne doivent jamais se baigner seuls, que ce soit à la mer ou dans une piscine. Les parents sont également appelés à ne pas se laisser distraire par leurs téléphones ou les discussions, et à apprendre aux plus jeunes les règles de sécurité de base, comme le respect des drapeaux de baignade et des consignes des maîtres-nageurs.

Le ministère recommande en outre de privilégier les plages surveillées et les piscines sécurisées, dotées de barrières et de systèmes de fermeture adéquats. « La protection de nos enfants est une responsabilité collective. Préservons leurs sourires et faisons de l’été une saison sans drames », conclut le communiqué.

Ce message intervient alors que les opérations de recherche se poursuivent pour tenter de retrouver une fillette de trois ans portée disparue depuis samedi à la plage d’Aïn Grenz, à Kélibia. Selon les informations disponibles, les unités de la protection civile ont repris les recherches dès 4 heures du matin ce dimanche 29 juin 2025, sans succès pour l'instant.

S.H