L’Iran met en doute le respect du cessez-le-feu par Israël et saisit l’ONU

L’Iran a exprimé ce dimanche 29 juin 2025 de « sérieux doutes » quant au respect par Israël du cessez-le-feu conclu le 24 juin, mettant fin à douze jours de guerre entre les deux pays. Le chef d’état-major des forces armées, Abdolrahim Moussavi, a déclaré que Téhéran restait prêt à réagir militairement en cas de violation.

« Nous n’avons pas déclenché la guerre, mais nous avons répondu à l’agresseur de toutes nos forces », a affirmé M. Moussavi, cité par la télévision d’État. Il a ajouté : « Nous avons de sérieux doutes sur le respect de ses engagements, y compris du cessez-le-feu, et nous sommes prêts pour une riposte forte ».





Dans le même temps, les autorités iraniennes ont adressé une lettre officielle au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, appelant le Conseil de sécurité à reconnaître Israël et les États-Unis comme les responsables du conflit.

« Nous demandons officiellement (...) de reconnaître le régime israélien et les États-Unis comme les initiateurs de l’acte d’agression, et d’assumer leur responsabilité, y compris le paiement d’indemnisations et de réparations », a écrit le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi.