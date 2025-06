Météo Tunisie : les températures atteindront les 40°C

Imprimer

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, dans son dernier bulletin publié ce dimanche 29 juin 2025, que la journée sera globalement ensoleillée, avec quelques passages nuageux sur la plupart des régions.

Les températures poursuivent leur hausse, notamment à l’intérieur du pays. Les maximales oscilleront entre 29 et 34 degrés sur les zones côtières et les hauteurs, tandis qu’elles atteindront entre 35 et quarante degrés ailleurs.

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord et le centre du pays, et du secteur est sur le sud. Il sera relativement fort à fort, localement, près des côtes, et faible à modéré sur le reste des régions, avant de se renforcer dans le sud en fin de journée.

La mer sera agitée à peu agitée sur le nord, et très agitée à agitée sur les côtes ouest.

S.H