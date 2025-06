La Corse vote la reconnaissance de l’État palestinien avant la France

La majorité des groupes de l'Assemblée de Corse, à l'exception de la droite, ont voté tard vendredi 27 juin 2025, une motion, déposée par la présidente autonomiste Marie-Antoinette Maupertuis, en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine.

L'Assemblée de Corse « reconnaît l'existence de l'État de Palestine, conformément aux dispositions antérieures de l'ONU et affirme la nécessité urgente de la mise en œuvre d'une solution politique fondée sur la coexistence de deux États souverains respectueux des intérêts politiques, collectifs ou confessionnaux d'Israël et de la Palestine », stipule cette motion, intitulée « Soutien au peuple palestinien et violations du droit international par l'Etat israélien dans la bande de Gaza ».

Voté par les groupes Fa populu inseme (majorité), Core in fronte (nationalistes) et Avanzemu (nationalistes), le texte dénonce également « les actes génocidaires perpétrés à l'encontre de la population palestinienne et refuse l'utilisation des bases militaires corses (Solenzara, en Haute-Corse, NDLR) et sardes pour les interventions contraires aux droits humains indépendants universels », a précisé Marie-Antoinette Maupertuis sur le réseau social X.

Dans cette motion, les élus insulaires souhaitent enfin que le gouvernement de la République française « suspende toute livraison d'armes, de munitions ou de matériel militaire à l'État d'Israël tant que celui-ci poursuit ses opérations contraires au droit international ».

Une initiative largement saluée samedi par des élus de La France Insoumise (LFI) sur X.

« Reconnaissance de l'Etat de Palestine par la Corse : merci de réaliser ce que Macron est incapable de faire ! (Et fière de mes origines !) », a écrit sur le réseau social Manon Aubry, dont le grand-père corse était un militant socialiste.

D'autres Insoumis comme Thomas Portes, Ugo Bernalicis, Éric Coquerel, Manuel Bompard ont repris l'information sur leur réseau social afin de saluer la démarche.

Nicolas Battini, proche de Marion Maréchal et fondateur du parti politique Mossa Palatina, un mouvement corse nationaliste identitaire et populiste, à son de côté vertement dénoncé l’initiative.

« De nombreux Corses entretiennent des liens étroits avec la seule démocratie du Moyen-Orient. Dans ce contexte, le vote de l'Assemblée de Corse apparaît comme un énième acte de soumission et d'adhésion à l'islamo-gauchisme qui sévit en Europe. L'emploi du terme génocidaire dans la motion est un emprunt volontaire à tout le verbiage des Frères Musulmans et de Rima Hassan. Le tiers-mondisme mène logiquement à cette folie », a-t-il augmenté sur X.

Ce geste fort de l’Assemblée de Corse intervient alors que la Conférence internationale sur la solution à deux États, censée se tenir à New York sous l’égide de la France et de l’Arabie saoudite, a été reportée sine die.

Le président Emmanuel Macron, qui en était l’un des initiateurs, a invoqué le déclenchement de la guerre entre Israël et l’Iran, reléguant ainsi au second plan la question palestinienne. Un report qui contraste avec l’urgence face aux violations du droit international dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée. Emmanuel Macron avait également évoqué la possibilité d’une reconnaissance par la France de l’État palestinien, sans y donner suite jusqu’à présent.

BN avec AFP