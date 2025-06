Un été 2025 plus chaud et plus sec que la normale en Tunisie

L’été 2025 s’annonce plus chaud et plus sec que la normale, selon les données de l’Institut national de la météorologie (INM) rapportées ce samedi 28 juin 2025 par l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP).

D’après ces prévisions, la saison estivale devrait être marquée par des températures supérieures aux moyennes climatiques habituelles sur l’ensemble du territoire tunisien. Les conditions seront également plus sèches que d’ordinaire, avec une baisse significative des précipitations dans la plupart des régions du pays.

En se basant sur les moyennes de la période de référence 1991-2020, les températures estivales devraient osciller entre 24,3 et 32,3 °C. Les cumuls de pluie, quant à eux, resteront très faibles, ne dépassant pas 65 millimètres sur toute la saison.

Pour le mois de juillet, les températures moyennes sont attendues entre 25 et 33,5 °C, avec des maximales allant de 30,5 à 41,2 °C. Les précipitations seront quasi inexistantes, avec un cumul moyen inférieur à 15 millimètres. Le mois d’août ne devrait pas offrir de répit, avec des températures moyennes comprises entre 25,3 et 33,2 °C, et des maximales atteignant jusqu’à 40,7 °C. Là encore, la pluviométrie restera très faible, avec moins de 30 millimètres attendus sur l’ensemble du pays.

Ces projections s’inscrivent dans un contexte de réchauffement accéléré de la région méditerranéenne, identifiée comme l’un des « hotspots » climatiques mondiaux par les experts du GIEC. La Méditerranée se réchauffe environ 20 % plus vite que la moyenne mondiale, avec des conséquences déjà visibles : sécheresses prolongées, vagues de chaleur extrêmes, recul des ressources en eau et pression croissante sur les écosystèmes et les populations. En Tunisie, ces tendances se traduisent par des étés de plus en plus longs et intenses, avec un impact direct sur l’agriculture, la santé publique et la sécurité hydrique.

H.K