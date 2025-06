Kaïs Saïed : la Tunisie n’a besoin de l’approbation d’aucune partie étrangère

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, vendredi 27 juin 2025, le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala et le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Dherbali.

D’après un communiqué de la présidence de la République, publié à 1h01 du matin, la rencontre a été l’occasion d’aborder un certain nombre de projets de loi à dimension économique et sociale.

À cette occasion, le président de la République a réaffirmé que le peuple tunisien mène « une guerre de libération sur tous les fronts ». Il a ensuite souligné que la politique de l’État tunisien est déterminée par ses institutions élues, qui expriment la volonté de son peuple, dans le cadre de la Constitution et de l’ensemble de ses législations.

Le chef de l’État a également insisté sur le fait que « la Tunisie n’a besoin de l’approbation d’aucune partie étrangère et qu’elle n’est ni une ferme ni un verger, contrairement à ce que certains semblent croire ».

Le communiqué présidentiel précise, par ailleurs, qu’il a été question de la situation dans certains secteurs et dans plusieurs régions du pays, « où des cercles liés à des parties étrangères s’emploient à attiser les tensions par tous les moyens ». Kaïs Saïed affirme dans ce sens que « ces mêmes cercles prétendent pourtant être patriotes et au service du peuple, alors qu’ils sont démasqués et bien connus ». La loi, a-t-il affirmé, tranchera entre tous. Le peuple tunisien, a-t-il encore ajouté, « connaît toute la vérité et fera échouer tous les complots qui se trament contre lui ».

R.B.H