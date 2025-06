Prévention de la torture : l’INPT dénonce l’impunité persistante

À l’occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, ce jeudi 26 juin 2025, l’Instance nationale pour la prévention de la torture (INPT) a réaffirmé son engagement indéfectible à lutter contre toutes les formes de torture et de mauvais traitements.

Le communiqué de l’INPT a en effet insisté sur le fait que la prévention de la torture n’est pas un principe théorique, mais un devoir à la fois constitutionnel, légal et moral. En soulignant la nécessité d’assurer la transparence et la reddition des comptes dans les lieux de détention, l’Instance a rappelé que la lutte contre l’impunité devait être une priorité pour toutes les institutions de l’État.

L’Instance a également saisi l’occasion pour rendre hommage à la résilience des victimes et rappeler que la torture est un crime imprescriptible. Elle a mis en lumière la souffrance que vivent encore de nombreuses personnes et a appelé à la mise en œuvre effective de toutes les garanties juridiques dès les premiers instants de la détention. Cette journée symbolique a donc été utilisée non seulement comme un moment de commémoration, mais aussi comme un appel à l’action, afin que les engagements pris aux niveaux national et international soient pleinement respectés.

Enfin, l’INPT a exhorté l’ensemble des institutions publiques à coopérer de manière constructive avec ses recommandations et à assumer leur rôle dans la prévention de la torture. Elle a rappelé que cette mission ne pouvait être portée par un seul acteur, mais qu’elle nécessitait une mobilisation collective et cohérente de tous ceux qui œuvrent pour la défense des droits humains. Par ce communiqué, elle a clairement montré que la prévention de la torture reste un enjeu d’actualité, qui requiert vigilance, volonté politique et engagement constant.

H.K