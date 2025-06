Météo - Tunisie : les températures atteindront les 44 degrés

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit, pour ce jeudi 26 juin 2025, un ciel généralement dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du territoire, selon son bulletin matinal.

Les températures maximales varieront entre 33 °C et 37 °C sur les régions côtières et les reliefs, et entre 38 °C et 42 °C ailleurs. Elles pourront atteindre 44 °C dans le sud-ouest, sous l’effet local du sirocco.

Le vent, d’abord de secteur sud, s’orientera ensuite au secteur est. Il sera faible à modéré, puis se renforcera en fin de journée sur le littoral nord et localement dans le sud.

La mer sera peu agitée, devenant agitée le long des côtes nord.

I.N.