La Transtu renforce sa flotte avec un don français de bus usagés

La Société des transports de Tunis (STT), communément appelée Transtu, a réceptionné, mercredi 25 juin 2025, le deuxième et dernier lot de 85 bus usagés, dans le cadre d’un don englobant un total de 165 bus offerts par la Fondation Île-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens (RATP), selon un communiqué publié le même jour.

L’accord de don avait été signé le 27 janvier 2025 et le premier lot avait été réceptionné le 14 février 2025.

Le même document précise qu’il s’agit de bus écologiques, respectueux de l’environnement. Ils sont équipés d’une rampe automatique facilitant l’accès aux personnes à mobilité réduite. En outre, ils disposent d’un système de ventilation composé de six ventilateurs dynamiques, certains véhicules étant également dotés de la climatisation et de systèmes de vidéosurveillance.

Ce don intervient dans un contexte marqué par de grandes difficultés pour la Transtu, confrontée à un parc roulant vieillissant, des pannes fréquentes et un déficit chronique de moyens. Plus largement, le réseau de transport public en Tunisie est en nette dégradation, avec des bus et métros en mauvais état, des retards incessants et une offre insuffisante. Cette situation a un impact direct sur la vie quotidienne des usagers, notamment les plus vulnérables, contraints de subir des trajets pénibles, imprévisibles et souvent dangereux.





I.N.