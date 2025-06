Accord de principe pour l'admission de BNA Assurances à la cote de la Bourse

Le Conseil d'administration de la Bourse de Tunis, réuni le 24 juin 2025, a donné son accord de principe à l'admission des actions de la société "BNA Assurances" sur le marché principal de la Cote de la Bourse.

C’est ce qu’indique un communiqué publié le même jour, tout en précisant que l’introduction définitive reste conditionnée à l’obtention du visa du Conseil du marché financier (CMF).

Rappelons qu’une assemblée générale extraordinaire, s’est tenue le 9 décembre 2024, et a entériné le changement de la dénomination sociale de la société : AMI Assurances devenant officiellement et légalement "BNA Assurances".

La Banque Nationale Agricole (BNA Bank) détient déjà 50,5% du capital de la société d’assurances.

Notons que lors de l’Assemblée générale ordinaire de la BNA Bank pour l’exercice 2024, le directeur général par intérim de la banque, Ahmed Ben Moulehem, avait indiqué que l’année 2024 a été marquée par une nouvelle étape dans l’histoire du groupe de la banque avec la naissance de BNA Assurances, qui permettra d’enrichir l’offre de l’établissement avec des produits de banque-assurances.

Et d’expliquer que la BNA Bank avait augmenté sa participation dans AMI Assurances pour la transformer en BNA Assurances, car, pour lui, stratégiquement parlant, « chaque banque doit avoir sa propre assurance, propre société de leasing et sa propre société de recouvrement, un pôle financier qui renforce son activité et crée des synergies, notamment avec son réseau d’agences ».

I.N.